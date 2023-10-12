UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українська пара вилетіла в плей-офф ЧС-2023 з пляжного волейболу

Фото: Сергій Попов і Едуард Резнік завершили виступи в Мексиці (en.volleyballworld.com)
Автор: Антон Федорців

Українці Сергій Попов і Едуард Резнік програли нідерландському дуету Меттью Іммерса та Стівена ван де Велде в першому раунді на виліт чемпіонату світу-2023 з пляжного волейболу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

ЧС-2023, 1/16 фіналу

Попов/Резнік – Іммерс/ван де Велде – 0:2 (16:21, 13:21)

 

Представники України поступилися в двох сетах. У першій партії суперники спершу трималися поруч. Ані Попов із Резніком, ані дует нідерландців не змогли піти у відрив зі старту. Натомість лідерство кілька разів переходило з рук у руки.

Так тривало до середини сету, коли рахунок вкотре став рівним (13:13). А ось вирішальний відрізок краще вдався Іммерсу та ван де Велде. Вони дозволили українцям набрати лише 3 пункти. Зате самі взяли цілих 8 очок і повели в рахунку.

А ось у другій партії Попов і Резнік трималися на рівних із нідерландськими волейболістами недовго. Фактично після дебютного відрізку Іммерс і ван де Велде захопили ініціативу повністю і холоднокровно довели сет і матч до перемоги. У рамках 1/8 фіналу вони зіграють проти співвітчизників Бурманса та де Грота.

Українці вперше за 10 років виступили на Мундіалі. На ЧС-2013 Попов дійшов до 1/16 фіналу в дуеті з Валерієм Самодаєм. У парі з Резніком цьогоріч він розпочав із двох перемог на груповому етапі, а потім дует поступився американцям Креббу та Браннеру.

До слова, раніше жіноча збірна України перемогою над Мексикою завершила невдалий відбір до Ігор-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
пляжіВолейбол