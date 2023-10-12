Украинская пара вылетела в плей-офф ЧМ-2023 по пляжному волейболу

ЧМ-2023, 1/16 финала

Попов/Резник – Иммерс/ван де Велде – 0:2 (16:21, 13:21)

Представители Украины уступили в двух сетах. В первой партии соперники сначала держались рядом. Ни Попов с Резником, ни дуэт нидерландцев не смогли уйти в отрыв от старта. В то же время лидерство несколько раз переходило из рук в руки.

Так продолжалось до середины сета, когда счет в который раз стал равным (13:13). А вот решающий отрезок лучше удался Иммерсу и Ван де Велде. Они позволили украинцам набрать всего 3 пункта. Зато сами взяли целых 8 очков и повели в счете.

А вот во второй партии Попов и Резник держались на равных с нидерландскими волейболистами недолго. Фактически после дебютного отрезка Иммерс и ван де Велде захватили инициативу полностью и хладнокровно довели сет и матч до победы. В рамках 1/8 финала они сыграют против соотечественников Бурманса и де Грота.

Украинцы впервые за 10 лет выступили на Мундиале. На ЧМ-2013 Попов дошел до 1/16 финала в дуэте с Валерием Самодаем. В паре с Резником в этом году он начал с двух побед на групповом этапе, а затем дуэт уступил американцам Креббу и Браннеру.