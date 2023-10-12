RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинская пара вылетела в плей-офф ЧМ-2023 по пляжному волейболу

Фото: Сергей Попов и Эдуард Резник завершили выступления в Мексике (en.volleyballworld.com)
Автор: Антон Федорцив

Украинцы Сергей Попов и Эдуард Резник проиграли нидерландскому дуэту Мэттью Иммерсу и Стивена ван де Велде в первом раунде на вылет чемпионата мира-2023 по пляжному волейболу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

ЧМ-2023, 1/16 финала

Попов/Резник – Иммерс/ван де Велде – 0:2 (16:21, 13:21)

 

Представители Украины уступили в двух сетах. В первой партии соперники сначала держались рядом. Ни Попов с Резником, ни дуэт нидерландцев не смогли уйти в отрыв от старта. В то же время лидерство несколько раз переходило из рук в руки.

Так продолжалось до середины сета, когда счет в который раз стал равным (13:13). А вот решающий отрезок лучше удался Иммерсу и Ван де Велде. Они позволили украинцам набрать всего 3 пункта. Зато сами взяли целых 8 очков и повели в счете.

А вот во второй партии Попов и Резник держались на равных с нидерландскими волейболистами недолго. Фактически после дебютного отрезка Иммерс и ван де Велде захватили инициативу полностью и хладнокровно довели сет и матч до победы. В рамках 1/8 финала они сыграют против соотечественников Бурманса и де Грота.

Украинцы впервые за 10 лет выступили на Мундиале. На ЧМ-2013 Попов дошел до 1/16 финала в дуэте с Валерием Самодаем. В паре с Резником в этом году он начал с двух побед на групповом этапе, а затем дуэт уступил американцам Креббу и Браннеру.

К слову, ранее женская сборная Украины победой над Мексикой завершила неудачный отбор к Играм-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
пляжіВолейбол