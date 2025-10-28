"Українська мова - генетичний код нації", - Поплавський

"Українська мова - генетичний код нації. Вона об’єднує українців по всьому світу. Наш талісман, душа і наше продовження, що лунатиме крізь століття вустами наших дітей і онуків", - написав Поплавський.

Фото: захід "Мова - код нації" (instagram.com/poplavskiy_michail)

Михайло Поплавський наголосив, що без освіти немає культури, а без культури немає нації.

"Горджуся, що сьогодні в Університеті культури навчаються такі талановиті, обдаровані, креативні студенти з усієї України. Мрію, щоб в Україні було модно говорити українською, навчатися в українських університетах, слухати українські пісні та створювати національні проєкти. Тримаймо разом українську хвилю!", - заявив ректор Університету культури.

Захід об’єднав студентів, зіркових викладачів і творчі колективи університету, створивши атмосферу єдності, любові до рідного слова й гордості за українську культуру.

Фото: захід "Мова - код нації" (instagram.com/poplavskiy_michail)

Студенти університету декламували поезії Ліни Костенко, Лесі Українки, Василя Симоненка, Івана Франка та інших.

Ансамбль народного танцю "Київ" факультету хореографічного мистецтва (художній керівник та балетмейстер Ірина Гутник) виконав хореографічні композиції "Калинове диво" та "Колискова".

Капела бандуристів "Чураї" під керівництвом Владислава Лисенка презентувала пісню "Тільки в Києві".

Фото: виступ ансамблю на заході "Мова - код нації" (instagram.com/poplavskiy_michail)

Український народний хор імені Станіслава Павлюченка (художній керівник та диригент Олена Скопцова) разом із солісткою Національного хору України імені Григорія Верьовки, народною артисткою України Тетяною Пироговою, виконали зворушливу пісню "Народе мій".

Фото: до заходу долучилися зіркові викладачі вишу (instagram.com/poplavskiy_michail)

Зіркові викладачі факультету кіно і телебачення долучилися до святкування, даруючи гостям натхненні слова українських класиків.

Телеведучий, журналіст і шоумен Григорій Решетнік прочитав вірш Ліни Костенко "Крила", відомий актор театру і кіно Владислав Никитюк - "Страшні слова, коли вони мовчать".

Актор театру та кіно, майстер курсу факультету театру, кіно та естради В’ячеслав Довженко - рядки з поезії Володимира Забаштанського:

"Як нема без зірок небозводу,

Як блакиті без сонця нема,

Так і мови нема без народу,

І народу без мови нема".

Фото: зіркові викладачі на заході (instagram.com/poplavskiy_michail)

"Мова - це наш код, наша ідентичність. Щоб зрозуміти, хто ми є, нам дана українська мова", - зазначив Владислав Никитюк.

"Я щасливий, що мої студенти - справжні українці, справжні патріоти. Саме від нас, освітян, залежить майбутнє країни", - наголосив Григорій Решетнік.

Фото: захід "Мова - код нації" (instagram.com/poplavskiy_michail)

Напередодні заходу понад 800 студентів і викладачів КНУКіМ долучилися до написання Радіодиктанту національної єдності, а студенти факультету дизайну і реклами підготували виставку плакатів "Мова - код нації. Мова - це зброя. Мова - як душа".