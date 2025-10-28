"Украинский язык - генетический код нации", - Поплавский

"Украинский язык - генетический код нации. Он объединяет украинцев по всему миру. Наш талисман, душа и наше продолжение, которое будет звучать через столетие устами наших детей и внуков", - написал Поплавский.

Фото: мероприятие "Язык - код нации" (instagram.com/poplavskiy_michail)

Михаил Поплавский отметил, что без образования нет культуры, а без культуры нет нации.

"Горжусь, что сегодня в Университете культуры учатся такие талантливые, одаренные, креативные студенты со всей Украины. Мечтаю, чтобы в Украине было модно говорить по-украински, учиться в украинских университетах, слушать украинские песни и создавать национальные проекты. Держим вместе украинскую волну!", - заявил ректор Университета культуры.

Мероприятие объединило студентов, звездных преподавателей и творческие коллективы университета, создав атмосферу единства, любви к родному слову и гордости за украинскую культуру.

Фото: мероприятие "Язык - код нации" (instagram.com/poplavskiy_michail)

Студенты университета декламировали поэзии Лины Костенко, Леси Украинки, Василия Симоненко, Ивана Франко и других.

Ансамбль народного танца "Киев" факультета хореографического искусства (художественный руководитель и балетмейстер Ирина Гутник) исполнил хореографические композиции "Калиновое диво" и "Колыбельная".

Капелла бандуристов "Чураи" под руководством Владислава Лысенко презентовала песню "Только в Киеве".

Фото: выступление ансамбля на мероприятии "Язык - код нации" (instagram.com/poplavskiy_michail)

Украинский народный хор имени Станислава Павлюченко (художественный руководитель и дирижер Елена Скопцова) вместе с солисткой Национального хора Украины имени Григория Веревки, народной артисткой Украины Татьяной Пироговой, исполнили трогательную песню "Народ мой".

Фото: к мероприятию присоединились звездные преподаватели вуза (instagram.com/poplavskiy_michail)

Звездные преподаватели факультета кино и телевидения приобщились к празднованию, даря гостям вдохновенные слова украинских классиков.

Телеведущий, журналист и шоумен Григорий Решетник прочитал стихотворение Лины Костенко "Крылья", известный актер театра и кино Владислав Никитюк - "Страшные слова, когда они молчат".

Актер театра и кино, мастер курса факультета театра, кино и эстрады Вячеслав Довженко - строки из поэзии Владимира Забаштанского:

"Як нема без зірок небозводу,

Як блакиті без сонця нема,

Так і мови нема без народу,

І народу без мови нема".

Фото: звездные преподаватели на мероприятии (instagram.com/poplavskiy_michail)

"Язык - это наш код, наша идентичность. Чтобы понять, кто мы есть, нам дан украинский язык", - отметил Владислав Никитюк.

"Я счастлив, что мои студенты - настоящие украинцы, настоящие патриоты. Именно от нас, педагогов, зависит будущее страны", - подчеркнул Григорий Решетник.

Фото: мероприятие "Язык - код нации" (instagram.com/poplavskiy_michail)

Накануне мероприятия более 800 студентов и преподавателей КНУКиИ присоединились к написанию Радиодиктанта национального единства, а студенты факультета дизайна и рекламы подготовили выставку плакатов "Язык - код нации. Язык - это оружие. Язык - как душа".