Українська молодіжка зустрінеться з топ-збірною перед Євро-2023: де відбудеться матч

Українська асоціація футболу домовилася про контрольний поєдинок збірної України U-21 з італійськими однолітками в рамках підготовки до чемпіонату Європи 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Тренерський штаб молодіжки "синьо-жовтих" запланував навчально-тренувальний збір на березень. Під час цього етапу підготовки до Євро-2023 Україна U-21 зустрінеться з іншим учасником турніру – молодіжною збірної Італії.

Збори української молодіжки відбудуться 20-28 березня. Спаринг із апеннінцями зіграють 27 березня в Італії. Час і місце зустрічі оберуть пізніше. На чемпіонаті Європи українці зіграють у групі B, а Італія U-21 змагатиметься в квартеті D.

Італійська молодіжка – п'ятиразовий чемпіон Європи. Під керівництвом легендарного Чезаре Мальдіні "адзурріні" тріумфували на трьох турнірах поспіль (1992, 1994, 1996). Згодом трофей здобули Марко Тарделлі (2004) та Клаудіо Джентіле (2004).

Збірна України U-21 завоювала путівку на Євро-2023 у вересні. Підопічні Руслана Ротаня переграли словаків у плей-офф кваліфікації (2:3, 3:0). На груповому етапі європейської першості "синьо-жовті" зіграють проти Румунії, Іспанії та Хорватії. Три найкращі команди чемпіонату поїдуть на Олімпійські ігри-2024.