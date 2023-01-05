Украинская молодежка встретится с топ-сборной перед Евро-2023: где состоится матч

Украинская ассоциация футбола договорилась о контрольном поединке сборной Украины U-21 с итальянскими сверстниками в рамках подготовки к чемпионату Европы 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Тренерский штаб молодежки "сине-желтых" запланировал учебно-тренировочный сбор на март. В ходе данного этапа подготовки к Евро-2023 Украина U-21 встретится с другим участником турнира – молодежной сборной Италии.

Сборы украинской молодежки состоятся 20-28 марта. Спарринг с апеннинцами сыграют 27 марта в Италии. Время и место встречи выберут позже. На чемпионате Европы украинцы сыграют в группе B, а Италия U-21 будет соревноваться в квартете D.

Итальянская молодежка – пятикратный чемпион Европы. Под руководством легендарного Чезаре Мальдини "адзуррини" триумфовали на трех турнирах подряд (1992, 1994, 1996). Впоследствии трофей завоевали Марко Тарделли (2004) и Клаудио Джентиле (2004).

Сборная Украины U-21 завоевала путевку на Евро-2023 в сентябре. Подопечные Руслана Ротаня обыграли словаков в плей-офф квалификации (2:3, 3:0). На групповом этапе европейского первенства "сине-желтые" сыграют против Румынии, Испании и Хорватии. Три лучших команды чемпионата поедут на Олимпийские игры-2024.