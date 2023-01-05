ua ru
Чт, 05 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинская молодежка встретится с топ-сборной перед Евро-2023: где состоится матч

Новина українською →
Киев, Четверг 05 января 2023 14:36
Украинская молодежка встретится с топ-сборной перед Евро-2023: где состоится матч Фото: Сборная Италии U-21 – исторический гранд Европы (facebook.com/NazionaleCalcio)
Автор: Антон Федорцив

Украинская ассоциация футбола договорилась о контрольном поединке сборной Украины U-21 с итальянскими сверстниками в рамках подготовки к чемпионату Европы 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Тренерский штаб молодежки "сине-желтых" запланировал учебно-тренировочный сбор на март. В ходе данного этапа подготовки к Евро-2023 Украина U-21 встретится с другим участником турнира – молодежной сборной Италии.

Сборы украинской молодежки состоятся 20-28 марта. Спарринг с апеннинцами сыграют 27 марта в Италии. Время и место встречи выберут позже. На чемпионате Европы украинцы сыграют в группе B, а Италия U-21 будет соревноваться в квартете D.

Итальянская молодежка – пятикратный чемпион Европы. Под руководством легендарного Чезаре Мальдини "адзуррини" триумфовали на трех турнирах подряд (1992, 1994, 1996). Впоследствии трофей завоевали Марко Тарделли (2004) и Клаудио Джентиле (2004).

Сборная Украины U-21 завоевала путевку на Евро-2023 в сентябре. Подопечные Руслана Ротаня обыграли словаков в плей-офф квалификации (2:3, 3:0). На групповом этапе европейского первенства "сине-желтые" сыграют против Румынии, Испании и Хорватии. Три лучших команды чемпионата поедут на Олимпийские игры-2024.

К слову, ранее составили нестандартные прогнозы в спорте на 2023 год.

Напомним, на прошлой неделе подготовили дайджест главных спортивных событий 2022 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Италии Сборная Украины
NEWS
У России в мае закончатся "Шахеды"? Что известно о запасах иранских дронов
У России в мае закончатся "Шахеды"? Что известно о запасах иранских дронов
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет