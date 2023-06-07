Українська молодіжка отримала другого спаринг-партнера перед Євро-2023

Українська асоціація футболу домовилася про черговий контрольний поєдинок збірної України U-21 у рамках підготовки до чемпіонату Європи 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

13 червня відбудетсья матч Україна U-21 – Кувейт U-21. Поєдинок зіграють в Австрії, де "синьо-жовті" розпочали тренувальні збори до Євро-2023. Стартовий свисток прозвучить о 19:00.

Збори України U-21 розпочалися 7 червня. У рамках підготовки до першості Європи "синьо-жовті" тепер проведуть два спаринги – на 16 червня запланований матч проти Ірландії U-21. Опісля Ротань повинен буде обрати 23-х гравців, які поїдуть на чемпіонат Європи до Румунії.

До лав української молодіжки мають приїхати 25 футболістів. Ще 7 виконавців потрапили до резервного списку команди. Окрім цих претендентів, штаб молодіжки розраховує на повернення під кольори збірної України U-21 частини молодих виконавців із головної команди. Туди виклик отримали Трубін, Забарний, Судаков, Мудрик, Ванат.

На груповому етапі європейської першості "синьо-жовті" зіграють проти Румунії, Іспанії та Хорватії. По дві команди з чотирьох квартетів чемпіонату поборяться за три путівки на Олімпійські ігри-2024. Перший матч – 21 червня проти хорватів.