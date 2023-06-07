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Украинская молодежка получила второго спарринг-партнера перед Евро-2023

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Среда 07 июня 2023 16:14
Украинская молодежка получила второго спарринг-партнера перед Евро-2023 Фото: "Сине-желтые" уехали на сборы в Австрию (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Украинская ассоциация футбола договорилась об очередном контрольном поединке сборной Украины U-21 в рамках подготовки к чемпионату Европы 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

13 июня состоится матч Украина U-21 – Кувейт U-21. Поединок сыграют в Австрии, где "сине-желтые" приступили к тренировочным сборам к Евро-2023. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Сборы Украины U-21 начались 7 июня. В рамках подготовки к первенству Европы "сине-желтые" теперь проведут два спарринга – на 16 июня запланирован матч против Ирландии U-21. Затем Ротань должен будет выбрать 23 игрока, которые поедут на чемпионат Европы в Румынию.

В ряды украинской молодежки должны приехать 25 футболистов. Еще 7 исполнителей попали в резервный список команды. Кроме этих претендентов, штаб молодежки рассчитывает на возвращение под цвета сборной Украины U-21 части молодых исполнителей из главной команды. Туда вызов получили Трубин, Забарный, Судаков, Мудрик, Ванат.

На групповом этапе европейского первенства "сине-желтые" сыграют против Румынии, Испании и Хорватии. По две команды из четырех квартетов чемпионата сразятся за три путевки на Олимпийские игры-2024. Первый матч – 21 июня против хорватов.

К слову, ранее вспомнили главные достижения Реброва-футболиста в составе сборной Украины.

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