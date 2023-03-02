Українська молодіжка гратиме груповий етап Євро-2023 у Румунії: визначилися стадіони

Визначилися місця проведення матчів групового турніру чемпіонату Європи 2023 року серед збірних U-21. Українська команда влаштується в румунській столиці – Бухаресті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал УАФ .

Українська молодіжка проведе матчі основної сітки Євро-2023 у Бухаресті. Три поєдинки "синьо-жовтих" приймуть дві столичні арени.

Зі збірною Хорватії Україна U-21 зустірнеться 21 червня на стадіон "Рапід-Джулешті". Натомість 24 червня проти господарів турніру команда Руслана Ротаня вийде на арені "Стяуа". Фінальний поєдинок групового етапу – проти Іспанії – відбудеться на "Рапіді-Джулешті".

Дві найкращі команди квартету B вийдуть у чвертьфінал турніру. Три найсильніших збірних континентальної першості отримають путівки на Олімпійські ігри-2024. Ще одним представником Європи на Олімпіаді буде збірна Франції.

У березні Україна U-21 проведе контрольні матчі в рамках підготовки до Євро-2023. Суперниками "синьо-жовтих" будуть Італія і Данія. Із молодіжкою працюватимуть Олександр Мелащенко та Василь Кардаш, оскільки керманич команди Руслан Ротань став в. о. головного тренера першої збірної.