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Украинская молодежка сыграет групповой этап Евро-2023 в Румынии: определились стадионы

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Бухарест, Четверг 02 марта 2023 11:51
Украинская молодежка сыграет групповой этап Евро-2023 в Румынии: определились стадионы Фото: Сборная Украины U-21 попала в группу B Евро-2023 (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Определились места проведения матчей группового турнира чемпионата Европы 2023 года среди сборных U-21. Украинская команда устроится в румынской столице – Бухаресте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал УАФ.

Украинская молодежка проведет матчи основной сетки Евро-2023 в Бухаресте. Три поединка "сине-желтых" примут две столичные арены.

Со сборной Хорватии Украина U-21 встретится 21 июня на стадионе "Рапид-Джулешти". 24 июня против хозяев турнира команда Руслана Ротаня выйдет на арене "Стяуа". Финальный поединок группового этапа – против Испании – состоится на "Рапиде-Джулеште".

Две лучшие команды квартета B выйдут в четвертьфинал турнира. Три сильнейших сборных континентального первенства получат путевки на Олимпийские игры-2024. Еще одним представителем Европы на Олимпиаде станет сборная Франции.

В марте Украина U-21 проведет контрольные матчи в рамках подготовки к Евро-2023. Соперниками "сине-желтых" будут Италия и Дания. С молодежкой будут работать Александр Мелащенко и Василий Кардаш, поскольку наставник команды Руслан Ротань стал и. о. главного тренера первой сборной.

К слову, ранее вспомнили тренеров-совместителей в истории сборной Украины во главе с Лобановским.

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