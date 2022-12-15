UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українська молодіжка дотиснула Естонію на хокейному чемпіонаті світу

Фото: Олексій Дахновський зумів реалізувати більшість (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Непростою перемогою збірної України U-20 над ровесниками з Естонії завершився матч 3-го туру чемпіонату світу в Дивізіоні IB.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат світу U-20, IB, 3-й тур

Україна U-20 – Естонія U-20 – 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)

Шайби: Ковальчук, 18:15, Дахновський, 56:27, Грабовецький, 59:28 – Бурков, 23:23, Туровський, 30:24

"Синьо-жовті" відкрили рахунок під завісу стартового періоду. Красножон вийшов на ударну позицію з-за воріт, але переграти голкіпера не зумів. Та в метушні на "п'ятаку" естонців шайбу за лінію проштовхнув Ковальчук.

Балтійська команда притримала відповідь на другу 20-хвилинку. Спершу Естонія U-20 організувала швидку атаку, яку класним кидком із центральної зони завершив Бурков. А згодом суперник українців розіграв зайвого в більшості з шайбою Туровського.

Напружений третій період цілком міг завершитися перемогою естонців. Та у фінальні хвилини українська молодіжка зуміла дотиснути балтійську збірну. Повернув "синьо-жовтих" у гру Дахновський, виконавши класний кидок із дистанції. А за півхвилини до сирени на "п'ятаку" відпрацював Грабовецький.

Завдяки третій перемозі поспіль Україна U-20 закріпилася в статусі лідера турніру. В активі команди Олександра Бобкіна 9 очок. Наступний матч українці зіграють проти Південної Кореї 16 грудня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат світуЗбірна УкраїнихоккейЧемпионат мира по хоккею