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Украинская молодежка дожала Эстонию на хоккейном чемпионате мира

Фото: Алексей Дахновский сумел реализовать большинство (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Непростой победой сборной Украины U-20 над сверстниками из Эстонии завершился матч 3-го тура чемпионата мира в Дивизионе IB.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат мира U-20, IB, 3-й тур

Украина U-20 – Эстония U-20 – 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)

Шайбы: Ковальчук, 18:15, Дахновский, 56:27, Грабовецкий, 59:28 – Бурков, 23:23, Туровский, 30:24

"Сине-желтые" открыли счет под занавес стартового периода. Красножон вышел на ударную позицию из-за ворот, но переиграть голкипера не смог. Но в суматохе на "пятаке" эстонцев шайбу за линию протолкнул Ковальчук.

Балтийская команда придержала ответ на вторую 20-минутку. Сначала Эстония U-20 организовала быструю атаку, которую классным броском из центральной зоны завершил Бурков. Впоследствии соперник украинцев разыграл лишнего в большинстве с шайбой Туровского.

Напряженный третий период вполне мог завершиться победой эстонцев. Но в финальные минуты украинская молодежка смогла дожать балтийскую сборную. Вернул "сине-желтых" в игру Дахновский, исполнив классный бросок с дистанции. А за полминуты до сирены на "пятаке" отработал Грабовецкий.

Благодаря третьей победе подряд Украина U-20 закрепилась в статусе лидера турнира. В активе команды Александра Бобкина 9 очков. Следующий матч украинцы сыграют против Южной Кореи 16 декабря.

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