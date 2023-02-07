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Українська молодіжка дізналася місце проведення спарингу з Італією

Фото: Тренування молодіжної збірної України (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Українська асоціація футболу назвала стадіон, на якому збірна України U-21 зустрінеться з італійськими ровесниками в рамках підготовки до чемпіонату Європи-2023.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Матч Італія U-21 – Україна U-21 відбудеться 27 березня. Поєдинок прийме стадіон "Оресте Гранілло" в Реджіо-ді-Калабрії.

Арена є домашньою для представника італійської Серії B "Реджини". Стадіон збудували в 1999 році на місці повністю зруйнованого попередника – "Стадіо Комунале". Арена може прийняти 27 543 глядачів і двічі була домівкою для національної команди Італії.

Тренерський штаб української молодіжки запланував навчально-тренувальний збір на 20-28 березня. Під час цього етапу підготовки до Євро-2023 Україна U-21 проведе два спаринги – з Данією та Італією. На чемпіонаті Європи українці зіграють у групі B, а Італія U-21 змагатиметься в квартеті D.

Молодіжна збірна Італії – п'ятиразовий чемпіон Європи. Зоряний час команди – 90-ті, коли під керівництвом Чезаре Мальдіні "адзурріні" тріумфували на трьох турнірах поспіль (1992, 1994, 1996). Згодом трофей здобули Марко Тарделлі (2000) та Клаудіо Джентіле (2004).

До слова, раніше Україна U-21 отримала суперників у кваліфікації до чемпіонату Європи-2025.

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