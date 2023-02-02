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Молодіжна збірна України дізналася суперників у відборі до Євро-2025: хто в конкурентах

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Ньйон, Четвер 02 лютого 2023 14:28
Молодіжна збірна України дізналася суперників у відборі до Євро-2025: хто в конкурентах Фото: Руслан Ротань (крайній ліворуч) із тренерським штабом молодіжки (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) провів жеребкування кваліфікаційного турніру перед чемпіонатом Європи-2025 серед команд U-21. Українська молодіжка потрапила в групу F.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

"Синьо-жовті" змагатимуться за путівку на першість із п'ятьма опонентами. Старт відбору запланований на березень 2023 року.

Україна U-21 в секстеті F зустрінеться з командами Англії, Сербії, Північної Ірландії, Азербайджану та Люксембургу. Переможці дев'яти груп і три найкращі збірні серед тих, що посіли другі місця, вийдуть на Євро-2025. Інші шість других збірних розіграють ще три путівки на турнір у листопаді 2024-го.

Господарем чемпіонату Європи-2025 стане Словаччина. Її молодіжка отримала місце на форумі без відбору. Найкращим досягненням збірної України U-21 на континентальних першостях залишається фінал Євро-2006.

Ключові дати кваліфікації до Євро-2025 серед збірних U-21:

  • груповий етап, 20-28 березня 2023 р.
  • груповий етап, 12-20 червня 2023 р.
  • груповий етап, 4-12 вересня 2023 р.
  • груповий етап, 9-17 жовтня 2023 р.
  • груповий етап, 13-21 листопада 2023 р.
  • груповий етап, 18-26 березня 2024 р.
  • груповий етап, 2-10 вересня 2024 р.
  • груповий етап, 7-15 жовтня 2024 р.
  • плей-офф, 11-19 листопада 2024 р.

Молодіжна збірна України дізналася суперників у відборі до Євро-2025: хто в конкурентах

До слова, раніше підбили підсумки зимового трансферного вікна 2023 року в Європі.

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