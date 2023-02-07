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Украинская молодежка узнала место проведения спарринга с Италией

Фото: Тренировка молодежной сборной Украины (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Украинская ассоциация футбола назвала стадион, на котором сборная Украины U-21 встретится с итальянскими сверстниками в рамках подготовки к чемпионату Европы-2023.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Матч Италия U-21 – Украина U-21 состоится 27 марта. Поединок примет стадион "Оресте Гранилло" в Реджио-ди-Калабрии.

Арена является домашней для представителя итальянской Серии B "Реджины". Стадион был построен в 1999 году на месте полностью разрушенного предшественника – "Стадио Комунале". Арена может принять 27 543 зрителей и дважды была домом для национальной команды Италии.

Тренерский штаб украинской молодежки запланировал учебно-тренировочный сбор на 20-28 марта. В ходе этого этапа подготовки к Евро-2023 Украина U-21 проведет два спарринга – с Данией и Италией. На чемпионате Европы украинцы сыграют в группе B, а Италия U-21 будет соревноваться в квартете D.

Молодежная сборная Италии – пятикратный чемпион Европы. Звездное время команды – 90-е, когда под руководством Чезаре Мальдини "адзуррини" триумфовали на трех турнирах подряд (1992, 1994, 1996). Впоследствии трофей завоевали Марко Тарделли (2000) и Клаудио Джентиле (2004).

К слову, ранее Украина U-21 получила соперников по квалификации к чемпионату Европы-2025.

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