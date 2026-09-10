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Українська металургія входить у ще глибшу кризу: виробництво обвалилося на 57%

14:03 10.09.2026 Чт
3 хв
Гірші показники випуску сталі були лише у 2022 році
aimg Юлія Бойко
Українська металургія входить у ще глибшу кризу: виробництво обвалилося на 57% Випуск сталі в Україні скоротився вдвічі (фото: GettyImages)
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Українські металургійні підприємства у серпні 2026 року скоротили випуск сталі на 57,3% у річному вимірі - до 277 тис. тонн. Це один із найнижчих показників за всю історію повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію профільного порталу GMK Сenter.

Показники виробництва 2026 падають

Як пише портал, порівняно з липнем виробництво сталі впало на 39,4%.

Ще гірша динаміка у виробництві чавуну. У серпні воно скоротилося на 65,6% рік до року - до 257,1 тис. тонн. До липня падіння становило 40,5%.

Випуск товарного металопрокату зменшився на 57,4% у річному вимірі та на 29,6% порівняно з попереднім місяцем, до 269,5 тис. тонн.

За підсумками січня-серпня падіння поки виглядає менш різким, але також є суттєвим:

  • виробництво сталі скоротилося на 12,5% - до 4,3 млн тонн;
  • чавуну - на 14,8%, до 4,35 млн тонн;
  • металопрокату - на 15,6%, до 3,59 млн тонн.

Українська металургія входить у ще глибшу кризу: виробництво обвалилося на 57%Інфографіка GMK Сenter

Причини кризи в металургії

Ключовою причиною різкого серпневого обвалу видання називає зупинки найбільших металургійних підприємств після російських атак.

У серпні "Запоріжсталь" повністю припинила роботу після ракетних ударів 11 та 27 серпня. До зупинки підприємство встигло виробити у серпні 46,2 тис. тонн сталі.

На початку вересня російської атаки зазнала й "Каметсталь" у Кам’янському. Після удару підприємство також повністю зупинило виробничі процеси.

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Проблеми галузі не обмежуються лише прямими обстрілами. Український ГМК одночасно стикається з фактичною блокадою морських портів, дією CBAM та новими квотами ЄС на імпорт сталі.

Головний аналітик GMK Center Андрій Тарасенко зазначає, що у серпні Україна отримала один із найнижчих результатів з виробництва сталі за весь період великої війни.

"Гірше було лише у квітні та грудні 2022 року. У першій половині місяця на обсяги впливали морська блокада й імпортні обмеження постачань до ЄС. Але у другій половині серпня зупинилися два найбільших виробники сталі в країні внаслідок прямих російських атак", - сказав він.

За його оцінкою, у вересні ситуація може погіршитися ще більше.

Це означає, що металургія входить у новий етап кризи: одночасно скорочуються виробничі потужності, експортні можливості та доступ до ключових ринків. Якщо зупинки великих підприємств затягнуться, падіння виробництва може посилитися вже за підсумками наступного місяця, резюмує аналітик.

Як відомо, металургія є однією з головних експортних галузей України, яка забезпечувала більше 8% ВВП. За 5 років найбільші метпідприємства сплатили податків і зборів на суму понад 200 млрд грн, або 6,2 млрд доларів.

За підсумками 2024 року сплата податків і зборів чотирьох металургійних компаній становила 1,6% надходжень до бюджетів усіх рівнів. Експерти наголошують, що без термінових державних рішень Україна ризикує втратити цю галузь.

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