Украинская металлургия входит в еще более глубокий кризис: производство рухнуло на 57%

Украинские металлургические предприятия в августе 2026 года сократили выпуск стали на 57,3% в годовом исчислении - до 277 тыс. тонн. Это один из самых низких показателей за всю историю полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию профильного портала GMK Сenter.

Показатели производства 2026 падают

Как пишет портал, по сравнению с июлем производство стали упало на 39,4%.

Еще хуже динамика в производстве чугуна. В августе оно сократилось на 65,6% год к году - до 257,1 тыс. тонн. К июлю падение составило 40,5%.

Выпуск товарного металлопроката уменьшился на 57,4% в годовом исчислении и на 29,6% по сравнению с предыдущим месяцем, до 269,5 тыс. тонн.

По итогам января-августа падение пока выглядит менее резким, но также существенным:

производство стали сократилось на 12,5% - до 4,3 млн тонн;

чугуна - на 14,8%, до 4,35 млн тонн;

металлопроката - на 15,6%, до 3,59 млн тонн.

Инфографика GMK Сenter

Причины кризиса в металлургии

Ключевой причиной резкого августовского обвала издание называет остановки крупнейших металлургических предприятий после российских атак.

В августе "Запорожсталь" полностью прекратила работу после ракетных ударов 11 и 27 августа. До остановки предприятие успело произвести в августе 46,2 тыс. тонн стали.

В начале сентября от российской атаки пострадала и "Каметсталь" в Каменском. После удара предприятие также полностью остановило производственные процессы.

Проблемы отрасли не ограничиваются только прямыми обстрелами. Украинский ГМК одновременно сталкивается с фактической блокадой морских портов, действием CBAM и новыми квотами ЕС на импорт стали.

Главный аналитик GMK Center Андрей Тарасенко отмечает, что в августе Украина получила один из самых низких результатов производства стали за весь период большой войны.

"Хуже было только в апреле и декабре 2022 года. В первой половине месяца на объемы влияли морская блокада и импортные ограничения поставок в ЕС. Но во второй половине августа остановились два крупнейших производителя стали в стране вследствие прямых российских атак", - сказал он.

По его оценке, в сентябре ситуация может еще более усугубиться.

Это значит, что металлургия входит в новый этап кризиса: одновременно сокращаются производственные мощности, экспортные возможности и доступ к ключевым рынкам. Если остановки больших компаний затянутся, падение производства может усилиться уже по итогам следующего месяца, резюмирует аналитик.