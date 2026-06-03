Українська локалізація і блокування РФ: новий екшен Remedy стартує з різними умовами для геймерів

Сюжет, масштаби та цінова політика

Комерційний директор Remedy Йоганес Палохеймо відкрито назвав Control Resonant наймасштабнішою та найскладнішою грою в історії компанії, яка запропонує безліч сюжетних поворотів як для давніх фанатів всесвіту, так і для новачків.

Попри загальноприйнятий у 2026 році тренд продавати великі AAA-блокбастери за 70 доларів, фінські розробники вирішили проявити лояльність до гравців:

Стандартне видання коштуватиме 60 доларів .

коштуватиме 60 доларів . Цифрове розширене видання (Deluxe) отримало цінник у 70 доларів.

В українському сегменті магазину Steam передзамовлення для ПК вже доступне за ціною 1600 гривень. Водночас Remedy повністю заблокувала можливість купівлі гри у російському регіоні - там сторінка проєкту просто відсутня.

Переваги для консолей та дата виходу

Світовий реліз містичного екшену заплановано на 24 вересня. Проте користувачі консолей Sony опинилися у виграшному становищі. Власники PlayStation 5, які придбають розширене цифрове видання, отримають ексклюзивний бонус у вигляді 48 годин раннього доступу і зможуть розпочати проходження на два дні раніше за інших.

Гравцям на Xbox Series X/S та ПК доведеться чекати офіційного дня релізу.

Еволюція української локалізації

Поява офіційного українського перекладу у Control Resonant на релізі - величезний крок уперед для Remedy. Примітно, що оригінальна перша частина Control, яка вийшла у 2019 році, не містила української мови від розробників.

Тоді ситуацію врятував лише ентузіазм геймерської спільноти: гравець під ніком zhurba самотужки створив масштабний неофіційний переклад, адаптувавши близько 140 тисяч слів тексту. Його робота за якістю не поступалася офіційній локалізації Alan Wake 2, і тепер Remedy довели, що чують прохання українських фанатів.