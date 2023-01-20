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Українська кров - ціна вагань. МЗС Польщі дорікнуло Німеччині щодо танків

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Польща, П'ятниця 20 січня 2023 19:21
Українська кров - ціна вагань. МЗС Польщі дорікнуло Німеччині щодо танків Фото: Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Вагання Німеччини щодо надання танків для України обходиться українцям в велику ціну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністра закордонних справ Польщі Збігнєва Рау в Twitter.

Рау наголосив, що озброєння України для відсічі російській агресії – це не якесь рядове рішення.

"Українська кров проливається по-справжньому. Це ціна вагань щодо доставки Leopard. Нам потрібні дії зараз", - підкреслив він.

Нагадаємо, Польща заявила, що рішення про передачу танків Leopard для України на сьогоднішній зустрічі у Рамштайні прийнято не було, проте перемовини й надалі триватимуть.

Раніше ми писали, що міністр оборони Польщі заявив, що надання танків Leopard для України означають більше безпеки в Європі.

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