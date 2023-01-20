Украинская кровь – цена колебаний. МИД Польши упрекнул Германию в отношении танков

Колебания Германии по поводу предоставления танков для Украины обходится украинцам в большую цену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министра иностранных дел Польши Збигнева Рау в Twitter.

"Украинская кровь проливается по-настоящему. Это цена колебаний по доставке Leopard. Нам нужны действия сейчас", – подчеркнул он.

Рау подчеркнул, что вооружение Украины для отпора российской агрессии – это не какое-то рядовое решение.

Напомним, Польша заявила, что решение о передаче танков Leopard для Украины на сегодняшней встрече в Рамштайне принято не было, однако переговоры и дальше будут продолжаться.

Ранее мы писали, что министр обороны Польши заявил, что предоставление танков Leopard для Украины означает больше безопасности в Европе.

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