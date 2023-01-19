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Leopard для України означають більше безпеки в Європі, - міністр оборони Польщі

Новость на русском →
Четвер 19 січня 2023 21:55
Leopard для України означають більше безпеки в Європі, - міністр оборони Польщі Фото: міністр оборони Польщі Маріуш Блащак (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Передача танків Leopard Україні буде означати більше безпеки для самої Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Польщі Маріуша Блащака.

"Тиск має сенс. У нас гарний настрій", - йдеться у заяві.

Блащак зазначив, що завтра відбудеться зустріч міністрів оборони на "Рамштайні". Там у нього буде особиста зустріч із новим міністром оборони Німеччини Борісом Пісторіусом.

"Leopard для України означають більше безпеки в Європі", - додав Блащак.

Нагадаємо, що рішення щодо передачі танків має вирішальне значення для України через ймовірність повторного наступу Росії. Польща може передати Leopard українським воїнам не дочекавшись рішення Німеччини.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що є багато країн, які погоджуються з передачею танків, проте вони чекають на рішення країни, яка має на них права.

РБК-Україна повідомляло, що вчора канцлер Німеччини Олаф Шольц може погодитись на передачу Україні танків Leopard 2, проте за однієї умови.

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