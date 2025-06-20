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Українська компанія позивається до РФ на 8,73 млн доларів за зруйнований БЦ "Лук’янівський"

П'ятниця 20 червня 2025 10:19
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Українська компанія позивається до РФ на 8,73 млн доларів за зруйнований БЦ "Лук’янівський" Фото: українська компанія позивається до РФ на 8,73 млн доларів за зруйнований БЦ "Лук’янівський" (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Господарський суд міста Києва відкрив провадження у справі № 910/1211/25 за позовом ТОВ "Бізнес-центр "Лук’янівський" до Російської Федерації в особі Генеральної прокуратури РФ. Позивач вимагає компенсацію у розмірі за пошкодження будівлі внаслідок ракетних обстрілів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Мова йде про компенсацію 8 732 656,25 доларів (еквівалентно 369 159 070,72 грн за курсом НБУ). Справу розглядатимуть за правилами загального позовного провадження. Судове засідання призначено на 23 червня (понеділок).

За даними аналітичної системи YouControl, власником ТОВ "Бізнес-центр "Лук’янівський" є швейцарська компанія BCG Investment AG. До складу адміністративної ради компанії входить український бізнесмен Назар Бенч - власник Інвестиційно-будівельної компанії "Фенікс Груп".

Що відомо про бізнес-центр "Лук’янівський"

Бізнес-центр "Лук’янівський" є одним із найбільших у Києві - його загальна площа становить 28 тис. м². Його будівництво триває з 2005 року, проте неодноразово зупинялося через фінансові труднощі та воєнні дії.

Станом на 2022 рік в оренду було передано близько 60% площ, однак після обстрілів діяльність було припинено. Протягом повномасштабної війни комплекс зазнав масштабних пошкоджень, і нині він перебуває в законсервованому стані.

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