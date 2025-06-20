Українська компанія позивається до РФ на 8,73 млн доларів за зруйнований БЦ "Лук’янівський"

Господарський суд міста Києва відкрив провадження у справі № 910/1211/25 за позовом ТОВ "Бізнес-центр "Лук’янівський" до Російської Федерації в особі Генеральної прокуратури РФ. Позивач вимагає компенсацію у розмірі за пошкодження будівлі внаслідок ракетних обстрілів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

За даними аналітичної системи YouControl, власником ТОВ "Бізнес-центр "Лук’янівський" є швейцарська компанія BCG Investment AG. До складу адміністративної ради компанії входить український бізнесмен Назар Бенч - власник Інвестиційно-будівельної компанії "Фенікс Груп".

Мова йде про компенсацію 8 732 656,25 доларів (еквівалентно 369 159 070,72 грн за курсом НБУ). Справу розглядатимуть за правилами загального позовного провадження. Судове засідання призначено на 23 червня (понеділок).

Що відомо про бізнес-центр "Лук’янівський"

Бізнес-центр "Лук’янівський" є одним із найбільших у Києві - його загальна площа становить 28 тис. м². Його будівництво триває з 2005 року, проте неодноразово зупинялося через фінансові труднощі та воєнні дії.

Станом на 2022 рік в оренду було передано близько 60% площ, однак після обстрілів діяльність було припинено. Протягом повномасштабної війни комплекс зазнав масштабних пошкоджень, і нині він перебуває в законсервованому стані.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.