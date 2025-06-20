Украинская компания судится с РФ на 8,73 млн долларов за разрушенный БЦ "Лукьяновский"
Хозяйственный суд города Киева открыл производство по делу № 910/1211/25 по иску ООО "Бизнес-центр "Лукьяновский" к Российской Федерации в лице Генеральной прокуратуры РФ. Истец требует компенсацию в размере за повреждение здания в результате ракетных обстрелов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.
Речь идет о компенсации 8 732 656,25 долларов (эквивалентно 369 159 070,72 грн по курсу НБУ). Дело будет рассматриваться по правилам общего искового производства. Судебное заседание назначено на 23 июня (понедельник).
По данным аналитической системы YouControl, владельцем ООО "Бизнес-центр "Лукьяновский" является швейцарская компания BCG Investment AG. В состав административного совета компании входит украинский бизнесмен Назар Бенч - владелец Инвестиционно-строительной компании "Феникс Групп".
Что известно о бизнес-центре "Лукьяновский"
Бизнес-центр "Лукьяновский" является одним из крупнейших в Киеве - его общая площадь составляет 28 тыс. м². Его строительство продолжается с 2005 года, однако неоднократно останавливалось из-за финансовых трудностей и военных действий.
По состоянию на 2022 год в аренду было передано около 60% площадей, однако после обстрелов деятельность была прекращена. В течение полномасштабной войны комплекс получил масштабные повреждения, и сейчас он находится в законсервированном состоянии.
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