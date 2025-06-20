Украинская компания судится с РФ на 8,73 млн долларов за разрушенный БЦ "Лукьяновский"

Хозяйственный суд города Киева открыл производство по делу № 910/1211/25 по иску ООО "Бизнес-центр "Лукьяновский" к Российской Федерации в лице Генеральной прокуратуры РФ. Истец требует компенсацию в размере за повреждение здания в результате ракетных обстрелов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Речь идет о компенсации 8 732 656,25 долларов (эквивалентно 369 159 070,72 грн по курсу НБУ). Дело будет рассматриваться по правилам общего искового производства. Судебное заседание назначено на 23 июня (понедельник).

Что известно о бизнес-центре "Лукьяновский"

Бизнес-центр "Лукьяновский" является одним из крупнейших в Киеве - его общая площадь составляет 28 тыс. м². Его строительство продолжается с 2005 года, однако неоднократно останавливалось из-за финансовых трудностей и военных действий.

По состоянию на 2022 год в аренду было передано около 60% площадей, однако после обстрелов деятельность была прекращена. В течение полномасштабной войны комплекс получил масштабные повреждения, и сейчас он находится в законсервированном состоянии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.