Війна в Україні

"Українська команда" запустила збір на сіткомети для захисту від дронів

Фото: сіткомет для захисту від дронів (пресслужба)
Автор: Олександр Мороз

Волонтерський штаб "Українська команда" напередодні Дня Незалежності відкрив великий збір на сіткомети. Це дієві засоби захисту наших бійців від російських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис на Facebook-сторінці "Української команди".

"Сьогодні на фронті головна небезпека - російські дрони. Багато з них літають на оптоволокні. Їх не глушить РЕБ. Але українські інженери створили СІТКОМЕТ, який навіть від таких дронів рятує. Українська команда запускає великий збір до Дня Незалежності на СІТКОМЕТИ!", - повідомляє "Українська команда".

Волонтери пропонують українцям долучатися до збору, щоб допомогти бійцям на передовій.

"Зроби найкращий подарунок до Дня Незалежності - врятуй життя захиснику! Наші воїни боронять твою свободу. Захисти їхнє життя! Донать на СІТКОМЕТ прямо зараз", - закликають у волонтерському штабі.

Долучитися:

