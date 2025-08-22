RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

"Украинская команда" запустила сбор на сеткометы для защиты от дронов

Фото: сеткомет для защиты от дронов (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Волонтерский штаб "Украинская команда" накануне Дня Независимости открыл большой сбор на сеткометы. Это действенные средства защиты наших бойцов от русских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на Facebook-странице "Украинской команды".

"Сегодня на фронте главная опасность - российские дроны. Многие из них летают на оптоволокне. Их не глушит РЭБ. Но украинские инженеры создали СЕТКОМЕТ, который даже от таких дронов спасает. Украинская команда запускает большой сбор ко Дню Независимости на СЕТКОМЕТЫ!", - сообщает "Украинская команда".

Волонтеры предлагают украинцам приобщаться к сбору, чтобы помочь бойцам на передовой.

"Сделай лучший подарок ко Дню Независимости - спаси жизнь защитнику! Наши воины защищают твою свободу. Защити их жизнь! Доноть на СИТКОМЕТ прямо сейчас", - призывают в волонтерском штабе.

Присоединиться:

