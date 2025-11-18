"Українська команда" та Кличко передали чергову партію дронів 5 батальйону 117 бригади ТрО

Він наголосив, що сьогодні по всій лінії зіткнення точаться важкі бої, а дрони - це можливість зберегти найцінніше: життя та здоров’я наших захисників.

"Тому постачання безпілотників на передову - пріоритет для "Української команди". Разом із Володимиром Кличком ми передали чергову велику партію дронів бійцям 5 батальйону 117 бригади ТрО. Вже завтра ці безпілотники полетять на голови орків на Запорізькому напрямку", - розповів Артур Палатний.

Володимир Кличко зазначив, що безпілотники допоможуть батальйону ефективніше виконувати бойові завдання, а також подякував захисникам за важку роботу.

"Це безпілотне обладнання допоможе обороняти нашу країну. Наші герої мають дуже важку роботу. Дякую вам за оборону нашої країну. Разом з гарним настроєм - до Перемоги!" - сказав під час передачі дронів Володимир Кличко.