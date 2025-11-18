"Українська команда" та Кличко передали чергову партію дронів 5 батальйону 117 бригади ТрО

Бійці 5 батальйону 117 бригади ТрО отримали від Володимира Кличка та волонтерів "Української команди" чергову велику партію дронів.
Як пише РБК-Україна, про це повідомив керівник волонтерського штабу Артур Палатний.
Він наголосив, що сьогодні по всій лінії зіткнення точаться важкі бої, а дрони - це можливість зберегти найцінніше: життя та здоров’я наших захисників.
"Тому постачання безпілотників на передову - пріоритет для "Української команди". Разом із Володимиром Кличком ми передали чергову велику партію дронів бійцям 5 батальйону 117 бригади ТрО. Вже завтра ці безпілотники полетять на голови орків на Запорізькому напрямку", - розповів Артур Палатний.
Володимир Кличко зазначив, що безпілотники допоможуть батальйону ефективніше виконувати бойові завдання, а також подякував захисникам за важку роботу.
"Це безпілотне обладнання допоможе обороняти нашу країну. Наші герої мають дуже важку роботу. Дякую вам за оборону нашої країну. Разом з гарним настроєм - до Перемоги!" - сказав під час передачі дронів Володимир Кличко.
Нагадаємо, минулого тижня Володимир Кличко та "Українська команда" передали велику партію БПЛА бійцям 72 бригади під Покровськ. Окрім того, вони привезли декільком бригадам на Донбас дрони різних типів та системи РЕБ.
Також повідомлялося, що Володимир завдяки підтримці іноземних партнерів передав на передову 6 броньованих автомобілів "Кобра", кожний з яких коштує близько 250 тисяч доларів.