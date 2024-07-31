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Кличко з "Українською командою" передав броньований позашляховик "Кобра" розвідникам

Середа 31 липня 2024 16:06
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Кличко з "Українською командою" передав броньований позашляховик "Кобра" розвідникам
Автор: Олександр Мороз

Володимир Кличко разом з "Українською командою" передав ГУР повнопривідний броньований автомобіль "Кобра". Це вже пʼятий такий позашляховик, переданий українським захисникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook волонтерського штабу "Українська команда".

"Це вже пʼятий позашляховик, який обороняє наших хлопців – хлопців на фронті. І рятує життя. Продовжуємо працювати разом з "Українською командою" – підтримувати наших захисників. Підтримувати там, де потрібно", – зазначив Володимир Кличко.

У свою чергу, керівник Волонтерського штабу "Українська команда" Артур Палатний подякував Володимиру Кличку та його партнерам за позашляховик.

Кличко з &quot;Українською командою&quot; передав броньований позашляховик &quot;Кобра&quot; розвідникам

"Українська команда" вдячна Володимиру Кличку та його партнерам, які сьогодні передали цей позашляховик Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. Цей броньовик зроблений в Україні, тобто ми підтримуємо вітчизняного виробника. Наше завдання – підсилити технікою наших героїв для виконання їхніх завдань. Цей позашляховик збереже життя та здоров’я наших хлопців", – сказав Палатний.

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Віталий Кличко
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