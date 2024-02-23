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"Українська команда" пропонує відзначити річницю вторгнення донатами на дрони

П'ятниця 23 лютого 2024 18:01 charity
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"Українська команда" пропонує відзначити річницю вторгнення донатами на дрони Фото: "Українська команда" пропонує відзначити річницю вторгнення донатами на дрони (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Волонтерський штаб "Українська команда" пропонує відзначити другу річницю повномасштабного російського вторгнення донатами на дрони для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення волонтерів.

"У лютому - річниця Великої визвольної війни. Ми ніколи не пробачимо нелюдям того, що вони зробили! В наших серцях - лють! Спрямуємо цю лють на голови орків! Вони люблять скрєпні дати. Тож давайте привітаємо їх гаряче", - пропонує "Українська команда".

Волонтери проводять збір на 200 вбивчих дронів-літаків.

"200 літачків задвохсотять тисячі орків. Кидай 200 гривень або скільки хочеш. Задонать до річниці! Передай свою лють", - закликають в "Українській команді".

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