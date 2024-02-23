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"Украинская команда" предлагает отметить годовщину вторжения донатами на дроны

Пятница 23 февраля 2024 18:01 charity
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"Украинская команда" предлагает отметить годовщину вторжения донатами на дроны Фото: "Украинская команда" предлагает отметить годовщину вторжения донатами на дроны (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Волонтерский штаб "Украинская команда" предлагает отметить вторую годовщину полномасштабного российского вторжения донатами на дроны для ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение волонтеров.

"В феврале - годовщина Великой освободительной войны. Мы никогда не простим нелюдям того, что они сделали! В наших сердцах - ярость! Направим эту ярость на головы орков! Они любят скрепящие даты. Так что давайте поздравим их горячо", - предлагает "Украинская команда ".

Волонтеры проводят сбор на 200 убийственных дронов-самолетов.

"200 самолетиков задвохсотят тысячи орков. Бросай 200 гривен или сколько хочешь. Задоните к годовщине! Передай свою ярость", - призывают в "Украинской команде".

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Волонтеры Дрони
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