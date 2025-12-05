"Українська команда" пропонує привітати воїнів з Днем ЗСУ донатами на антидронові сіткомети

"Завтра - День Збройних сил України. А також День Святого Миколая, коли прийнято дарувати подарунки. Найкращим подарунком для наших воїнів буде те, що допоможе захистити їхні життя. "Українська команда" продовжує збір на протидронові сіткомети. Давайте допоможемо Святому Миколаю зберегти життя наших захисників. Друзі, донатимо!" - закликають в "Українській команді".

Волонтери наголошують, що сіткомет - це новітня українська розробка, яка вже позитивно зарекомендувала себе в роботі на передовій.

"Сітка всередині цього пристрою ефективно збиває ворожі дрони. В тому числі дрони на оптоволокні, проти яких безсилі РЕБи", - пояснюють в "Українській команді".

Взяти участь у зборі: