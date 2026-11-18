Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис керівника волонтерського штабу Артура Палатного у Facebook.

За словами Палатного, йдеться про бійців, які мають значний досвід складних операцій, а нині воюють на південному фронті.

"Передали чергову партію автомобілів розвідникам спецпідрозділу Тимура ГУР МО. За плечима цих героїчних хлопців - багато зухвалих та ризикованих операцій, у тому числі на Чорному морі та у ворожому тилу. А зараз вони влаштовують окупантам пекло на Запорізькому напрямку", - зазначив керівник "Української команди".

Він наголосив, що додатковий транспорт підвищить мобільність та безпеку військових під час виїздів.

"Мало хто знає їх в обличчя, але ворог кожного дня відчуває їхню роботу. Впевнений, що наша з вами допомога надасть можливість розвідникам ще краще виконувати свої бойові завдання і завжди повертатися неушкодженими", - додав Палатний.

Своєю чергою військовослужбовці подякували волонтерам і громадянам за підтримку підрозділу.

"Шостий загін спеціального призначення ГУР МО України у складі спецпідрозділу Тимура дякує за допомогу всім українцям та "Українській команді". Разом до перемоги!" - сказав представник підрозділу.