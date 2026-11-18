"Українська команда" посилила автопарк бойового підрозділу ГУР на передовій
Волонтерський штаб "Українська команда" передав чергову партію автомобілів для виконання бойових завдань розвідникам спецпідрозділу Тимура Головного управління розвідки Міноборони.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис керівника волонтерського штабу Артура Палатного у Facebook.
За словами Палатного, йдеться про бійців, які мають значний досвід складних операцій, а нині воюють на південному фронті.
"Передали чергову партію автомобілів розвідникам спецпідрозділу Тимура ГУР МО. За плечима цих героїчних хлопців - багато зухвалих та ризикованих операцій, у тому числі на Чорному морі та у ворожому тилу. А зараз вони влаштовують окупантам пекло на Запорізькому напрямку", - зазначив керівник "Української команди".
Він наголосив, що додатковий транспорт підвищить мобільність та безпеку військових під час виїздів.
"Мало хто знає їх в обличчя, але ворог кожного дня відчуває їхню роботу. Впевнений, що наша з вами допомога надасть можливість розвідникам ще краще виконувати свої бойові завдання і завжди повертатися неушкодженими", - додав Палатний.
Своєю чергою військовослужбовці подякували волонтерам і громадянам за підтримку підрозділу.
"Шостий загін спеціального призначення ГУР МО України у складі спецпідрозділу Тимура дякує за допомогу всім українцям та "Українській команді". Разом до перемоги!" - сказав представник підрозділу.
Додамо, що від початку повномасштабної війни "Українська команда" передала на передову вже понад сто одиниць автотранспорту.
Крім того, волонтери спрямували військовим 4000 дронів, 600 генераторів і зарядних станцій, а також інше спорядження на загальну суму понад пів мільярда гривень.
Раніше ми також писали, що Віталій Кличко привіз 18 тисяч дронів від Києва бійцям шести військових підрозділів на Харківщині.