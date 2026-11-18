Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя волонтерского штаба Артура Палатного в Facebook.

По словам Палатного, речь идет о бойцах, которые имеют значительный опыт проведения сложных операций, а сейчас воюют на южном фронте.

"Передали очередную партию автомобилей разведчикам спецподразделения Тимура ГУР МО. За плечами этих героических ребят - много дерзких и рискованных операций, в том числе на Черном море и во вражеском тылу. А сейчас они устраивают оккупантам ад на Запорожском направлении", - отметил руководитель "Украинской команды".

Он подчеркнул, что дополнительный транспорт повысит мобильность и безопасность военных во время выездов.

"Мало кто знает их в лицо, но враг каждый день ощущает результаты их работы. Уверен, что наша с вами помощь позволит разведчикам еще лучше выполнять свои боевые задачи и всегда возвращаться невредимыми", - добавил Палатный.

В свою очередь военнослужащие поблагодарили волонтеров и граждан за поддержку подразделения.

"Шестой отряд специального назначения ГУР МО Украины в составе спецподразделения Тимура благодарит за помощь всех украинцев и "Украинскую команду". Вместе к победе!" - сказал представитель подразделения.