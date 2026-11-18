"Украинская команда" усилила автопарк боевого подразделения ГУР на передовой
Волонтерский штаб "Украинская команда" передал очередную партию автомобилей для выполнения боевых задач разведчикам спецподразделения Тимура Главного управления разведки Минобороны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя волонтерского штаба Артура Палатного в Facebook.
По словам Палатного, речь идет о бойцах, которые имеют значительный опыт проведения сложных операций, а сейчас воюют на южном фронте.
"Передали очередную партию автомобилей разведчикам спецподразделения Тимура ГУР МО. За плечами этих героических ребят - много дерзких и рискованных операций, в том числе на Черном море и во вражеском тылу. А сейчас они устраивают оккупантам ад на Запорожском направлении", - отметил руководитель "Украинской команды".
Он подчеркнул, что дополнительный транспорт повысит мобильность и безопасность военных во время выездов.
"Мало кто знает их в лицо, но враг каждый день ощущает результаты их работы. Уверен, что наша с вами помощь позволит разведчикам еще лучше выполнять свои боевые задачи и всегда возвращаться невредимыми", - добавил Палатный.
В свою очередь военнослужащие поблагодарили волонтеров и граждан за поддержку подразделения.
"Шестой отряд специального назначения ГУР МО Украины в составе спецподразделения Тимура благодарит за помощь всех украинцев и "Украинскую команду". Вместе к победе!" - сказал представитель подразделения.
Добавим, что с начала полномасштабной войны "Украинская команда" передала на передовую уже более ста единиц автотранспорта.
Кроме того, волонтеры направили военным 4000 дронов, 600 генераторов и зарядных станций, а также другое снаряжение на общую сумму более полумиллиарда гривен.
Ранее мы также писали, что Виталий Кличко привез 18 тысяч дронов от Киева бойцам шести военных подразделений в Харьковской области.