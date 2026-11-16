Кличко привіз 18 000 дронів від Києва бійцям шести військових підрозділів на Харківщині

Мер Києва Віталій Кличко з’їздив до бійців, які захищають Харківський напрямок, і привіз 18 000 безпілотників різних типів від столичної громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Telegram.

Він розповів, що відвідав захисників на Харківському напрямку та відвіз допомогу від громади Києва - загалом 18 000 БпЛА різних типів і призначення.

"Командувачу Угруповання військ "Центр" Андрію Білецькому передав 15 000 БпЛА. Для трьох підпорядкованих йому корпусів: Третього армійського корпусу, 11-го армійського корпусу та 19-го армійського корпусу", - написав Віталій Кличко.

Також по тисячі дронів від киян мер столиці передав бійцям 117 окремої бригади ТрО, 430 окремого полку безпілотних систем "Контур" та 421 окремого полку безпілотних систем ДШВ.

Загалом з початку року Київ передав військовим різних бригад 83 000 БпЛА, а також інше необхідне оснащення, додав Кличко.

"У листопаді Київрада передбачила з міського бюджету ще 1 млрд грн на підтримку Сил безпеки та оборони України. Загалом цьогоріч спрямовуємо на підтримку захисників уже 6 млрд грн. Столиця й надалі допомагатиме нашим бійцям!" - наголосив Кличко.