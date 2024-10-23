UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

"Українська команда" передала захисникам 75-й автомобіль з початку повномасштабного вторгнення

Фото: "Українська команда передала захисникам 75-й автомобіль (прес-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

Волонтерський штаб "Українська команда" передав автомобіль 27 бригаді НГУ. Це вже 75-й позашляховик, який волонтери відправили на передову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Української команди".

"Передали ще один автомобіль на передову. Це вже 75-й позашляховик, який "Українська команда" відправила захисникам. "Ювілейна" автівка - Toyota Land Cruiser - поїхала у 27 окрему бригаду Національної гвардії України", - повідомили в "Українській команді".

Бійці цієї бригади брали участь в обороні Чернігівської області та в боях у Луганській області. І сьогодні  виконують бойові завдання по всій лінії фронту, зазначили у волонтерському штабі.

"Нехай це бойове авто прослужить довго. Допоможе успішно виконувати оперативні завдання та збереже життя та здоров’я наших захисників", - сказав під час передачі автівки керівник "Української команди" Артур Палатний.

Як повідомлялося раніше, окрім 75 позашляховиків "Українська команда" разом з Володимиром Кличком доставили на передову 6 українських броньовиків "Кобра" вартістю 250 тисяч доларів кожний. Вони були придбані за спонсорські кошти. 

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" передала партії великих дронів-літаків батальйону "Свобода" на Сіверський напрямок та 3 штурмовій бригаді на Харківський напрямок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України