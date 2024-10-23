"Українська команда" передала захисникам 75-й автомобіль з початку повномасштабного вторгнення

Волонтерський штаб "Українська команда" передав автомобіль 27 бригаді НГУ. Це вже 75-й позашляховик, який волонтери відправили на передову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Української команди".

"Передали ще один автомобіль на передову. Це вже 75-й позашляховик, який "Українська команда" відправила захисникам. "Ювілейна" автівка - Toyota Land Cruiser - поїхала у 27 окрему бригаду Національної гвардії України", - повідомили в "Українській команді".

Бійці цієї бригади брали участь в обороні Чернігівської області та в боях у Луганській області. І сьогодні виконують бойові завдання по всій лінії фронту, зазначили у волонтерському штабі.

"Нехай це бойове авто прослужить довго. Допоможе успішно виконувати оперативні завдання та збереже життя та здоров’я наших захисників", - сказав під час передачі автівки керівник "Української команди" Артур Палатний.

Як повідомлялося раніше, окрім 75 позашляховиків "Українська команда" разом з Володимиром Кличком доставили на передову 6 українських броньовиків "Кобра" вартістю 250 тисяч доларів кожний. Вони були придбані за спонсорські кошти.