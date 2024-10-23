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"Украинская команда" передала защитникам 75-й автомобиль с начала полномасштабного вторжения

Среда 23 октября 2024 18:34
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"Украинская команда" передала защитникам 75-й автомобиль с начала полномасштабного вторжения Фото: "Украинская команда передала защитникам 75-й автомобиль (пресс-служба фонда)
Автор: Александр Мороз

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал автомобиль 27 бригаде НГУ. Это уже 75-й внедорожник, который волонтеры отправили на передовую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Украинской команды".

"Передали еще один автомобиль на передовую. Это уже 75 внедорожников, которые "Украинская команда" отправила защитникам. "Юбилейный" автомобиль – Toyota Land Cruiser – поехал в 27 отдельную бригаду Национальной гвардии Украины», - сообщили в "Украинской команде".

Бойцы этой бригады участвовали в обороне Черниговской области и боях в Луганской области. И сегодня выполняют боевые задания по всей линии фронта, отметили в волонтерском штабе.

"Пусть этот боевой автомобиль прослужит долго. Поможет успешно выполнять оперативные задачи и сохранит жизнь и здоровье наших защитников", - сказал во время передачи автомобиля руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Как сообщалось ранее, кроме 75 внедорожников "Украинская команда" вместе с Владимиром Кличко доставили на передовую 6 украинских броневиков "Кобра" стоимостью 250 тысяч долларов каждый. Они были закуплены на спонсорские средства.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала партии больших дронов-самолетов батальона "Свобода" на Северское направление и 3 штурмовой бригаде на Харьковское направление.

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