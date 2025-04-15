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"Українська команда" передала партію дронів 72 ОМБр, - Палатний

Вівторок 15 квітня 2025 19:08
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"Українська команда" передала партію дронів 72 ОМБр, - Палатний Фото: "Українська команда" передала партію дронів 72 ОМБр (прес-служба ініціативи)
Автор: Олександр Мороз

Волонтери "Української команди" передали 72 бригаді на Донецький напрямок партію безпілотників. Ці дрони стануть зброєю помсти за криваві злочини росіян проти мирних людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника "Української команди" Артура Палатного.

"Передали велику партію FPV-дронів легендарній 72 бригаді ім. Чорних Запорожців. Бійці цієї бригади обороняли столицю, брали участь у боях за Мощун, а після звільнення Київщини - вже майже три роки – знищують окупантів на Донбасі", - на писав Артур Палатний.

Керівник "Української команди" висловив упевненість, що ці дрони допоможуть нашим захисникам помститися росіянам за злочини проти українців.

"Країна-терорист атакувала Суми у Вербну неділю. Перед тим був дитячий майданчик у Кривому Розі. Це говорить про одне: РФ не в змозі перемогти наших захисників на полі бою, тому тероризує мирних людей. За ці криваві злочини росіянам немає пробачення. Помста буде. І зроблять це наші воїни. А ми маємо їм в цьому допомогти. Упевнений, наші дрони стануть зброєю помсти і збережуть життя наших героїв", - сказав Палатний.

Раніше повідомлялося, що за три роки від дня створення волонтерський штаб "Українська команда" передав на фронт понад 3100 дронів, більше 80 авто, 1150 бандерпечей, 80 тисяч зігріваючих наборів тощо. Загалом - 1720 тонн вантажів загальною вартістю майже півмільярда гривень.

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