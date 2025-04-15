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"Украинская команда" передала партию дронов 72 ОМБр, - Палатный

Вторник 15 апреля 2025 19:08
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"Украинская команда" передала партию дронов 72 ОМБр, - Палатный Фото: "Украинская команда" передала партию дронов 72 ОМБр (пресс-служба инициативы)
Автор: Александр Мороз

Волонтеры "Украинской команды" передали 72 бригаде на Донецкое направление партию беспилотников. Эти дроны станут оружием мести за кровавые преступления россиян против мирных людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя "Украинской команды" Артура Палатного.

"Передали большую партию FPV-дронов легендарной 72 бригаде им. Черных Запорожцев. Бойцы этой бригады обороняли столицу, участвовали в боях за Мощун, а после освобождения Киевщины - уже почти три года - уничтожают оккупантов на Донбассе", - на писал Артур Палатный.

Руководитель "Украинской команды" выразил уверенность, что эти дроны помогут нашим защитникам отомстить россиянам за преступления против украинцев.

"Страна-террорист атаковала Сумы в Вербное воскресенье. Перед тем была детская площадка в Кривом Роге. Это говорит об одном: РФ не в состоянии победить наших защитников на поле боя, поэтому терроризирует мирных людей. За эти кровавые преступления россиянам нет прощения. Месть будет. И сделают это наши воины. А мы должны им в этом помочь. Уверен, наши дроны станут оружием мести и сохранят жизни наших героев", - сказал Палатный.

Ранее сообщалось, что за три года со дня создания волонтерский штаб "Украинская команда" передал на фронт более 3100 дронов, более 80 авто, 1150 бандерпечей, 80 тысяч согревающих наборов и тому подобное. В целом - 1720 тонн грузов общей стоимостью почти полмиллиарда гривен.

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