"Украинская команда" передала партию дронов 72 ОМБр, - Палатный

"Передали большую партию FPV-дронов легендарной 72 бригаде им. Черных Запорожцев. Бойцы этой бригады обороняли столицу, участвовали в боях за Мощун, а после освобождения Киевщины - уже почти три года - уничтожают оккупантов на Донбассе", - на писал Артур Палатный.

Руководитель "Украинской команды" выразил уверенность, что эти дроны помогут нашим защитникам отомстить россиянам за преступления против украинцев.

"Страна-террорист атаковала Сумы в Вербное воскресенье. Перед тем была детская площадка в Кривом Роге. Это говорит об одном: РФ не в состоянии победить наших защитников на поле боя, поэтому терроризирует мирных людей. За эти кровавые преступления россиянам нет прощения. Месть будет. И сделают это наши воины. А мы должны им в этом помочь. Уверен, наши дроны станут оружием мести и сохранят жизни наших героев", - сказал Палатный.

Ранее сообщалось, что за три года со дня создания волонтерский штаб "Украинская команда" передал на фронт более 3100 дронов, более 80 авто, 1150 бандерпечей, 80 тысяч согревающих наборов и тому подобное. В целом - 1720 тонн грузов общей стоимостью почти полмиллиарда гривен.