"Українська команда" передала чергову автівку бійцям Нацгвардії, - Палатний

"Українська команда" продовжує підтримувати захисників. Передали на фронт черговий позашляховик - бійцям 25 бригади НГУ ім. князя Аскольда. Ці хлопці завжди там, де вони найбільш потрібні. Зараз вони боронять Україну на східному напрямку та разом з ППО захищають небо столиці від ворожих дронів", - розповів Палатний.

Керівник волонтерського штабу наголосив, що підтримка волонтерів допомагає воїнам виконувати бойові завдання.

"Впевнений, що ця автівка збереже життя та здоров'я наших героїв. І допоможе "гвардії Аскольда" ще краще виконувати свої бойові завдання", - сказав Артур Палатний.