UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

"Українська команда" передала чергову автівку бійцям Нацгвардії, - Палатний

Фото: "Українська команда" передала чергову автівку бійцям Нацгвардії (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Волонтери "Української команди" передали військовим черговий позашляховик для виконання бойових завдань.

Як пише РБК-Україна, про це повідомив керівник волонтерського штабу Артур Палатний.

"Українська команда" продовжує підтримувати захисників. Передали на фронт черговий позашляховик - бійцям 25 бригади НГУ ім. князя Аскольда.  Ці хлопці завжди там, де вони найбільш потрібні. Зараз вони боронять Україну на східному напрямку та разом з ППО захищають небо столиці від ворожих дронів", - розповів Палатний.

Керівник волонтерського штабу наголосив, що підтримка волонтерів допомагає воїнам виконувати бойові завдання.

"Впевнений, що ця автівка збереже життя та здоров'я наших героїв. І  допоможе "гвардії Аскольда" ще краще виконувати свої бойові завдання", - сказав Артур Палатний.

Як повідомлялося раніше, "Українська команда" з початку повномасштабного вторгнення вже передала на передову понад 3,5 тисячі дронів різних типів, більше 90 автівок та багато іншого спорядження.

Зокрема, "Українська команда" встановила рекорд України, щоб зібрати кошти на атидронові сіткомети для захисників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Артур ПалатнийУДАРДопомога армії