RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

"Украинская команда" передала очередную машину бойцам Нацгвардии, - Палатный

Фото: "Украинская команда" передала очередную машину бойцам Нацгвардии (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Волонтеры "Украинской команды" передали военным очередной внедорожник для выполнения боевых задач.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил глава волонтерского штаба Артур Палатный.

"Украинская команда" продолжает поддерживать защитников. Передали на фронт очередной внедорожник - бойцам 25 бригады НГУ им. князя Аскольда. Эти ребята всегда там, где они наиболее нужны. Сейчас они защищают Украину на восточном направлении и вместе с ПВО защищают небо столицы от вражеских дронов", - рассказал Палатный.

Глава волонтерского штаба отметил, что поддержка волонтеров помогает воинам выполнять боевые задачи.

"Уверен, что эта машина сохранит жизнь и здоровье наших героев. И поможет "гвардии Аскольда" еще лучше выполнять свои боевые задачи", - сказал Артур Палатный.

Как сообщалось ранее, "Украинская команда" с начала полномасштабного вторжения уже передала на передовую более 3,5 тысячи дронов различных типов, более 90 автомобилей и много другого снаряжения.

В частности, "Украинская команда" установила рекорд Украины, чтобы собрать средства на атидроновые сеткометы для защитников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Артур ПалатныйУДАРПомощь армии