"Украинская команда" передала очередную машину бойцам Нацгвардии, - Палатный

Волонтеры "Украинской команды" передали военным очередной внедорожник для выполнения боевых задач.
Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил глава волонтерского штаба Артур Палатный.
"Украинская команда" продолжает поддерживать защитников. Передали на фронт очередной внедорожник - бойцам 25 бригады НГУ им. князя Аскольда. Эти ребята всегда там, где они наиболее нужны. Сейчас они защищают Украину на восточном направлении и вместе с ПВО защищают небо столицы от вражеских дронов", - рассказал Палатный.
Глава волонтерского штаба отметил, что поддержка волонтеров помогает воинам выполнять боевые задачи.
"Уверен, что эта машина сохранит жизнь и здоровье наших героев. И поможет "гвардии Аскольда" еще лучше выполнять свои боевые задачи", - сказал Артур Палатный.
Как сообщалось ранее, "Украинская команда" с начала полномасштабного вторжения уже передала на передовую более 3,5 тысячи дронов различных типов, более 90 автомобилей и много другого снаряжения.
В частности, "Украинская команда" установила рекорд Украины, чтобы собрать средства на атидроновые сеткометы для защитников.