"Українська команда" передала чергову автівку бійцям Нацгвардії, - Палатний

Україна, Четвер 16 жовтня 2025 17:18
"Українська команда" передала чергову автівку бійцям Нацгвардії
Автор: Олександр Мороз

Волонтери "Української команди" передали військовим черговий позашляховик для виконання бойових завдань.

Як пише РБК-Україна, про це повідомив керівник волонтерського штабу Артур Палатний.

"Українська команда" продовжує підтримувати захисників. Передали на фронт черговий позашляховик - бійцям 25 бригади НГУ ім. князя Аскольда. Ці хлопці завжди там, де вони найбільш потрібні. Зараз вони боронять Україну на східному напрямку та разом з ППО захищають небо столиці від ворожих дронів", - розповів Палатний.

Керівник волонтерського штабу наголосив, що підтримка волонтерів допомагає воїнам виконувати бойові завдання.

"Впевнений, що ця автівка збереже життя та здоров'я наших героїв. І допоможе "гвардії Аскольда" ще краще виконувати свої бойові завдання", - сказав Артур Палатний.

Як повідомлялося раніше, "Українська команда" з початку повномасштабного вторгнення вже передала на передову понад 3,5 тисячі дронів різних типів, більше 90 автівок та багато іншого спорядження.

Зокрема, "Українська команда" встановила рекорд України, щоб зібрати кошти на атидронові сіткомети для захисників.

