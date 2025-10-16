ua en ru
"Украинская команда" передала очередную машину бойцам Нацгвардии, - Палатный

Украина, Четверг 16 октября 2025 17:18
"Украинская команда" передала очередную машину бойцам Нацгвардии, - Палатный Фото: "Украинская команда" передала очередную машину бойцам Нацгвардии (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Волонтеры "Украинской команды" передали военным очередной внедорожник для выполнения боевых задач.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил глава волонтерского штаба Артур Палатный.

"Украинская команда" продолжает поддерживать защитников. Передали на фронт очередной внедорожник - бойцам 25 бригады НГУ им. князя Аскольда. Эти ребята всегда там, где они наиболее нужны. Сейчас они защищают Украину на восточном направлении и вместе с ПВО защищают небо столицы от вражеских дронов", - рассказал Палатный.

Глава волонтерского штаба отметил, что поддержка волонтеров помогает воинам выполнять боевые задачи.

"Уверен, что эта машина сохранит жизнь и здоровье наших героев. И поможет "гвардии Аскольда" еще лучше выполнять свои боевые задачи", - сказал Артур Палатный.

Как сообщалось ранее, "Украинская команда" с начала полномасштабного вторжения уже передала на передовую более 3,5 тысячи дронов различных типов, более 90 автомобилей и много другого снаряжения.

В частности, "Украинская команда" установила рекорд Украины, чтобы собрать средства на атидроновые сеткометы для защитников.

