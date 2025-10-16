"Украинская команда" передала очередную машину бойцам Нацгвардии, - Палатный

"Украинская команда" продолжает поддерживать защитников. Передали на фронт очередной внедорожник - бойцам 25 бригады НГУ им. князя Аскольда. Эти ребята всегда там, где они наиболее нужны. Сейчас они защищают Украину на восточном направлении и вместе с ПВО защищают небо столицы от вражеских дронов", - рассказал Палатный.

Глава волонтерского штаба отметил, что поддержка волонтеров помогает воинам выполнять боевые задачи.

"Уверен, что эта машина сохранит жизнь и здоровье наших героев. И поможет "гвардии Аскольда" еще лучше выполнять свои боевые задачи", - сказал Артур Палатный.