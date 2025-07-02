"Українська команда" передала бійцям 12-тонну вантажівку з гідробортом, - Палатний

"Українська команда" передала унікальний агрегат - 12-тонну вантажівку з гідробортом - бійцям 72 бригади імені Чорних Запорожців. Ці героїчні хлопці звільняли Київську область, боронили Донбас, а зараз захищають Дніпропетровський напрямок - один з найскладніших і найважливіших для подальшого перебігу війни", - повідомив він.

Керівник "Української команди" також розповів про унікальні можливості технічного засобу.

"Логістика - це основа армії і важлива складова успіху під час війни. Цей 12-тонник здатен впоратися з надвеликими вантажами без залучення іншої техніки. А також доставити їх в будь-яку точку навіть по бездоріжжю. Упевнений: завдяки нашій з вами допомозі наші захисники зможуть ще краще виконувати бойові завдання", - наголосив Палатний.