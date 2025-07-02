"Українська команда" передала бійцям 12-тонну вантажівку з гідробортом, - Палатний

Бійці 72-ї бригади імені Чорних Запорожців отримали потужну вантажівку з гідробортом від "Української команди". Вона підсилить логістичні спроможності підрозділу, який захищає Дніпропетровський напрямок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника волонтерського штабу Артура Палатного.
"Українська команда" передала унікальний агрегат - 12-тонну вантажівку з гідробортом - бійцям 72 бригади імені Чорних Запорожців. Ці героїчні хлопці звільняли Київську область, боронили Донбас, а зараз захищають Дніпропетровський напрямок - один з найскладніших і найважливіших для подальшого перебігу війни", - повідомив він.
Керівник "Української команди" також розповів про унікальні можливості технічного засобу.
"Логістика - це основа армії і важлива складова успіху під час війни. Цей 12-тонник здатен впоратися з надвеликими вантажами без залучення іншої техніки. А також доставити їх в будь-яку точку навіть по бездоріжжю. Упевнений: завдяки нашій з вами допомозі наші захисники зможуть ще краще виконувати бойові завдання", - наголосив Палатний.
Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення "Українська команда" передала на передову понад 80 автомобілів, 3000 дронів та інше спорядження загальною вартістю близько пів мільярда гривень.
Зокрема, "Українська команда" передала на передову квадроцикли для бійців 1-ї окремої танкової Сіверської бригади.
Також волонтери "Української команди" передали на передову ще один позашляховик. Тоді автівку отримали бійці 112 бригади, які боронять Запорізький напрямок.
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