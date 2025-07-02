"Украинская команда" передала бойцам 12-тонный грузовик с гидробортом, - Палатный

Бойцы 72-й бригады имени Черных Запорожцев получили мощный грузовик с гидробортом от "Украинской команды". Он усилит логистические возможности подразделения, которое защищает Днепропетровское направление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя волонтерского штаба Артура Палатного.
"Украинская команда" передала уникальный агрегат - 12-тонный грузовик с гидробортом - бойцам 72 бригады имени Черных Запорожцев. Эти героические ребята освобождали Киевскую область, защищали Донбасс, а сейчас защищают Днепропетровское направление - одно из самых сложных и важных для дальнейшего хода войны", - сообщил он.
Руководитель "Украинской команды" также рассказал об уникальных возможностях технического средства.
"Логистика - это основа армии и важная составляющая успеха во время войны. Этот 12-тонник способен справиться со сверхбольшими грузами без привлечения другой техники. А также доставить их в любую точку даже по бездорожью. Уверен: благодаря нашей с вами помощи наши защитники смогут еще лучше выполнять боевые задачи", - подчеркнул Палатный.
Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения "Украинская команда" передала на передовую более 80 автомобилей, 3000 дронов и другое снаряжение общей стоимостью около полумиллиарда гривен.
В частности, "Украинская команда" передала на передовую квадроциклы для бойцов 1-й отдельной танковой Северской бригады.
Также волонтеры "Украинской команды" передали на передовую еще один внедорожник. Тогда машину получили бойцы 112 бригады, которые защищают Запорожское направление.
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