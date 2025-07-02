"Украинская команда" передала бойцам 12-тонный грузовик с гидробортом, - Палатный

"Украинская команда" передала уникальный агрегат - 12-тонный грузовик с гидробортом - бойцам 72 бригады имени Черных Запорожцев. Эти героические ребята освобождали Киевскую область, защищали Донбасс, а сейчас защищают Днепропетровское направление - одно из самых сложных и важных для дальнейшего хода войны", - сообщил он.

Руководитель "Украинской команды" также рассказал об уникальных возможностях технического средства.

"Логистика - это основа армии и важная составляющая успеха во время войны. Этот 12-тонник способен справиться со сверхбольшими грузами без привлечения другой техники. А также доставить их в любую точку даже по бездорожью. Уверен: благодаря нашей с вами помощи наши защитники смогут еще лучше выполнять боевые задачи", - подчеркнул Палатный.