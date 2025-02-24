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"Українська команда" передала на передову квадроцикли

Понеділок 24 лютого 2025 18:22
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"Українська команда" передала на передову квадроцикли Фото: "Українська команда" передала на передову квадроцикли (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

"Українська команда" передала на передову чергову партію допомоги – квадроцикли для бійців 1-ї окремої танкової Сіверської бригади. Волонтери також закликали українців не піддаватися "емоційним гойдалкам", які нам навмисно влаштовують, а продовжувати підтримувати захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Української команди".

"Ці хлопці вже понад 10 років б’ють ворога. З початку повномасштабного вторгнення вони обороняли Чернігівщину, давали відсіч оркам на Донеччині, зараз – вчать їх уму-розуму на Курщині. Квадроцикли для них – це швидкість та мобільність. А отже – перевага над ворогом і збережені життя", - заявили в "Українській команді".

Керівник волонтерського штабу Артур Палатний закликав продовжувати підтримувати захисників.

"Друзі, сьогодні виповнюється три роки з початку повномасштабного вторгнення росії. Зараз нас намагаються емоційно розхитати. Але не можна дати емоціям чи образам осліпити нас. Наші воїни продовжують героїчно боротися з окупантами. А ми – продовжуємо допомагати захисникам. Разом обов’язково переможемо!", - наголосив Артур Палатний.

Раніше повідомлялося, що за три роки повномасштабної війни "Українська команда" передала 1720 тонн допомоги загальною вартістю майже пів мільярда гривень. Зокрема, військові отримали від волонтерів понад 3100 дронів та 90 авто.

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