ua en ru
Пн, 17 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

"Українська команда" передала батальйону "Свобода" нову партію FPV-дронів

12:34 17.08.2026 Пн
2 хв
Волонтерський штаб продовжує системно закривати критичні потреби захисників на найгарячіших ділянках передової
aimg Юлія Бойко
"Українська команда" передала батальйону "Свобода" нову партію FPV-дронів Бійці батальйону "Свобода" отримали FPV-дрони (фото: facebook.com/uateam2022)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Нацгвардійці з легендарного батальйону "Свобода" отримали партію FPV-дронів від волонтерів "Української команди" для виконання завдань на фронті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку волонтерського штабу.

Волонтери зазначили, що сьогодні FPV-дрони - головна зброя на фронті, а з кожним днем потреба в них тільки зростає.

Читайте також: "Українська команда" передала електростанцію 72-й бригаді: Палатний розповів про нову допомогу

За словами керівника "Української команди" Артура Палатного, отримані дрони допоможуть військовим виконувати бойові завдання та протидіяти російським військам на одному з найгарячіших напрямків фронту.

"Це ті героїчні хлопці, які з першого дня повномасштабного вторгнення боронили та звільняли Київщину, Бахмут, Сіверськодонецьк. І сьогодні б’ють ворога на найгарячішому Донецькому напрямку. Впевнений, що ці пташки вже летять на голови ворогам і допомагають нашим хлопцям наблизити перемогу", - зазначив Палатний.

У "Українській команді" наголосили, що потреба підрозділів Сил оборони у FPV-дронах залишається високою, оскільки вони є важливим інструментом на полі бою.

Додамо, що волонтери "Української команди" регулярно передають військовим техніку та інше необхідне обладнання.

Як повідомлялося раніше, з 2022 року на фронт було передано понад 600 генераторів, зарядних пристроїв та електростанцій.

Загалом обсяг переданої допомоги становить майже 1900 тонн на суму понад 500 млн грн.

Раніше ми писали, що "Українська команда" закрила важливу потребу спецпідрозділу активних дій "Артан".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Допомога армії Волонтери
Новини
У Чернігові тисячі людей залишилися без світла після атаки РФ
У Чернігові тисячі людей залишилися без світла після атаки РФ
Аналітика
Реактивні дрони РФ: чи зможуть вони витіснити звичайні БпЛА та як відповідає Україна
Андрій ТимощенковАвтор рубрики Miltech Реактивні дрони РФ: чи зможуть вони витіснити звичайні БпЛА та як відповідає Україна