"Українська команда" передала батальйону "Свобода" нову партію FPV-дронів
Нацгвардійці з легендарного батальйону "Свобода" отримали партію FPV-дронів від волонтерів "Української команди" для виконання завдань на фронті.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку волонтерського штабу.
Волонтери зазначили, що сьогодні FPV-дрони - головна зброя на фронті, а з кожним днем потреба в них тільки зростає.
За словами керівника "Української команди" Артура Палатного, отримані дрони допоможуть військовим виконувати бойові завдання та протидіяти російським військам на одному з найгарячіших напрямків фронту.
"Це ті героїчні хлопці, які з першого дня повномасштабного вторгнення боронили та звільняли Київщину, Бахмут, Сіверськодонецьк. І сьогодні б’ють ворога на найгарячішому Донецькому напрямку. Впевнений, що ці пташки вже летять на голови ворогам і допомагають нашим хлопцям наблизити перемогу", - зазначив Палатний.
У "Українській команді" наголосили, що потреба підрозділів Сил оборони у FPV-дронах залишається високою, оскільки вони є важливим інструментом на полі бою.
Додамо, що волонтери "Української команди" регулярно передають військовим техніку та інше необхідне обладнання.
Як повідомлялося раніше, з 2022 року на фронт було передано понад 600 генераторів, зарядних пристроїв та електростанцій.
Загалом обсяг переданої допомоги становить майже 1900 тонн на суму понад 500 млн грн.
Раніше ми писали, що "Українська команда" закрила важливу потребу спецпідрозділу активних дій "Артан".