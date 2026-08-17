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"Украинская команда" передала батальону "Свобода" новую партию FPV-дронов

12:34 17.08.2026 Пн
2 мин
Волонтерский штаб продолжает системно закрывать критические потребности защитников на самых горячих участках фронта
aimg Юлия Бойко
"Украинская команда" передала батальону "Свобода" новую партию FPV-дронов Бойцы батальона "Свобода" получили FPV-дроны (фото: facebook.com/uateam2022)
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Нацгвардейцы из легендарного батальона "Свобода" получили партию FPV-дронов от волонтеров "Украинской команды" для выполнения задач на фронте.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу волонтерского штаба.

Волонтеры отметили, что сегодня FPV-дроны - главное оружие на фронте, а с каждым днем потребность в них только растет.

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По словам руководителя "Украинской команды" Артура Палатного, полученные дроны помогут военным выполнять боевые задания и противодействовать российским войскам на одном из самых горячих направлений фронта.

"Это те героические ребята, которые с первого дня полномасштабного вторжения защищали и освобождали Киевскую область, Бахмут, Северодонецк. И сегодня бьют врага на самом горячем Донецком направлении. Уверен, что эти птички уже летят на головы врагам и помогают нашим ребятам приблизить победу", - отметил Палатный.

В "Украинской команде" подчеркнули, что потребность подразделений Сил обороны в FPV-дронах остается высокой, поскольку они являются важным инструментом на поле боя.

Добавим, что волонтеры "Украинской команды" регулярно передают военным технику и другое необходимое оборудование.

Как сообщалось ранее, с 2022 года на фронт было передано более 600 генераторов, зарядных устройств и электростанций.

Объем переданной помощи составляет почти 1900 тонн на сумму более 500 млн грн.

Ранее мы писали, что "Украинская команда" закрыла важную потребность спецподразделения активных действий "Артан".

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