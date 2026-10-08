"Українська команда" передала автівки підрозділу, який воює на чотирьох напрямках (відео)

За його словами, волонтери передали військовим дві автівки, які допоможуть підрозділу виконувати бойові завдання.

“Українська команда” продовжує забезпечувати наших бійців надійними транспортними засобами. Ми передали дві автівки 33 окремому штурмовому полку. Це ті героїчні хлопці, які надійно захищають нашу державу, б'ють ворога на Покровському, Куп'янському, Донецькому та Запорізькому напрямках”, - розповів Палатний.

Він зазначив, що передані автомобілі мають посилити мобільність підрозділу та допомогти військовим під час виконання завдань.

“Впевнений, що наша допомога посилить мобільність підрозділу та надасть можливість ще краще виконувати бойові завдання нашим бійцям. І головне - збереже здоров'я та життя наших героїв”, - сказав керівник волонтерського штабу.

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У 33-му окремому штурмовому полку подякували волонтерам “Української команди” та всім, хто допомагає Силам безпеки та оборони України.

Скільки допомоги передала "Українська команда"

Як повідомлялося раніше, з 2022 року “Українська команда” передала на фронт понад 100 позашляховиків.

Також волонтери передавали військовим вантажівки, автомобілі швидкої допомоги, автобуси та спецтехніку.

Загалом, за даними штабу, було передано майже 1900 тонн допомоги на суму понад півмільярда гривень.