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"Украинская команда" передала автомобили подразделению, которое воюет на четырех направлениях (видео)

16:51 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Сергей Новиков
Бойцы 33 штурмового полка получили новые автомобили от "Украинской команды" (кадр из видео)

"Украинская команда" передала новую партию автомобилей бойцам 33-го отдельного штурмового полка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу руководителя волонтерского штаба Артура Палатного.

По его словам, волонтеры передали военным два автомобиля, которые помогут подразделению выполнять боевые задания.

"Украинская команда" продолжает снабжать наших бойцов надежными транспортными средствами. Мы передали два автомобиля 33 отдельному штурмовому полку. Это те героические ребята, которые надежно защищают наше государство, бьют врага на Покровском, Купянском, Донецком и Запорожском направлениях”, - рассказал Палатный.

Он отметил, что автомобили, которые передали, должны усилить мобильность подразделения и помочь военным во время выполнения задач.

"Уверен, что наша помощь усилит мобильность подразделения и позволит еще лучше выполнять боевые задания нашим бойцам. И главное - сохранит здоровье и жизнь наших героев", - сказал руководитель волонтерского штаба.

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В 33-м отдельном штурмовом полку поблагодарили волонтеров "Украинской команды" и всех, кто помогает Силам безопасности и обороны Украины.

Сколько помощи передала "Украинская команда"

Как сообщалось ранее, с 2022 года "Украинская команда" передала на фронт более 100 внедорожников.

Также волонтеры передавали военным грузовики, автомобили скорой помощи, автобусы и спецтехнику.

В общей сложности, по данным штаба, было передано почти 1900 тонн помощи на сумму более полумиллиарда гривен.

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