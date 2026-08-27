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Електробайк та генератори для штурмовиків. "Українська команда" посилила 101 бригаду ТрО

15:12 27.08.2026 Чт
2 хв
Техніка допоможе бійцям швидше виконувати завдання на передовій та завжди залишатися на зв'язку
aimg Олександр Мороз
Електробайк та генератори для штурмовиків. "Українська команда" посилила 101 бригаду ТрО Волонтери "Української команди" передали нову допомогу військовим (кадр із відео)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Волонтери "Української команди" передали штурмовикам 101 бригади ТрО ЗСУ чергову партію генераторів та електромотоцикл.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook волонтерського штабу.

Зазначається, що допомогу отримали героїчні військові, які від самого початку повномасштабного вторгнення звільняли та боронили Харківщину, Сумщину, і сьогодні б’ють ворога на різних напрямках фронту.

"Мобільність, енергонезалежність та гарний зв'язок - це запорука нашої перемоги. "Українська команда" передала електробайк і генератори штурмовикам 101 бригади ТРО ЗСУ", - йдеться в дописі.

Як розповів керівник "Української команди" Артур Палатний, електробайк та генератори допоможуть бійцям у виконанні бойових завдань.

"Впевнений, що ця допомога надасть можливість нашим героям ще краще виконувати бойові завдання та збереже життя і здоров’я бійців. Разом обов’язково переможемо! Слава Україні! Героям слава! І смерть ворогам", - сказав Артур Палатний під час передачі допомоги.

Підтримка ЗСУ від "Української команди"

Як повідомлялося раніше, з 2022 року волонтери "Української команди" передали на фронт вже понад 600 генераторів, зарядних та електростанцій. А загалом - майже 1900 тонн допомоги на понад пів мільярда гривень.

Наразі волонтерський штаб продовжує продовжує системно закривати критичні потреби захисників на найгарячіших ділянках передової, зокрема батальйону "Свобода" передали нову партію FPV-дронів.

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Артур Палатний генератор Збройні сили України Волонтери Допомога армії
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