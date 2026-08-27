Електробайк та генератори для штурмовиків. "Українська команда" посилила 101 бригаду ТрО
Волонтери "Української команди" передали штурмовикам 101 бригади ТрО ЗСУ чергову партію генераторів та електромотоцикл.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook волонтерського штабу.
Зазначається, що допомогу отримали героїчні військові, які від самого початку повномасштабного вторгнення звільняли та боронили Харківщину, Сумщину, і сьогодні б’ють ворога на різних напрямках фронту.
"Мобільність, енергонезалежність та гарний зв'язок - це запорука нашої перемоги. "Українська команда" передала електробайк і генератори штурмовикам 101 бригади ТРО ЗСУ", - йдеться в дописі.
Як розповів керівник "Української команди" Артур Палатний, електробайк та генератори допоможуть бійцям у виконанні бойових завдань.
"Впевнений, що ця допомога надасть можливість нашим героям ще краще виконувати бойові завдання та збереже життя і здоров’я бійців. Разом обов’язково переможемо! Слава Україні! Героям слава! І смерть ворогам", - сказав Артур Палатний під час передачі допомоги.
Підтримка ЗСУ від "Української команди"
Як повідомлялося раніше, з 2022 року волонтери "Української команди" передали на фронт вже понад 600 генераторів, зарядних та електростанцій. А загалом - майже 1900 тонн допомоги на понад пів мільярда гривень.
Наразі волонтерський штаб продовжує продовжує системно закривати критичні потреби захисників на найгарячіших ділянках передової, зокрема батальйону "Свобода" передали нову партію FPV-дронів.