Електробайк та генератори для штурмовиків. "Українська команда" посилила 101 бригаду ТрО

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook волонтерського штабу.

Зазначається, що допомогу отримали героїчні військові, які від самого початку повномасштабного вторгнення звільняли та боронили Харківщину, Сумщину, і сьогодні б’ють ворога на різних напрямках фронту.

"Мобільність, енергонезалежність та гарний зв'язок - це запорука нашої перемоги. "Українська команда" передала електробайк і генератори штурмовикам 101 бригади ТРО ЗСУ", - йдеться в дописі.

Як розповів керівник "Української команди" Артур Палатний, електробайк та генератори допоможуть бійцям у виконанні бойових завдань.

"Впевнений, що ця допомога надасть можливість нашим героям ще краще виконувати бойові завдання та збереже життя і здоров’я бійців. Разом обов’язково переможемо! Слава Україні! Героям слава! І смерть ворогам", - сказав Артур Палатний під час передачі допомоги.

Підтримка ЗСУ від "Української команди"

Як повідомлялося раніше, з 2022 року волонтери "Української команди" передали на фронт вже понад 600 генераторів, зарядних та електростанцій. А загалом - майже 1900 тонн допомоги на понад пів мільярда гривень.